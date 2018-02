Ontwerp voormalig openluchtzwembad 28 februari 2018

In de cafetaria van Huize Wieltjesgracht zullen op 12 maart de eerste resultaten worden voorgesteld van een denkoefening over de toekomst van het openluchtzwembad. "Vorig jaar werd er voor de site een ideeënwedstrijd uitgeschreven om een ontwerpbureau aan te stellen", klinkt het bij de stad Ieper. "Na een wedstrijdprocedure door de provincie West-Vlaanderen is het voorstel van het Antwerpse bureau Stramien uit de bus gekomen." Het eerste resultaat wordt op 12 maart voorgesteld. "Een nieuwe zwembadfunctie is om technische en financiële redenen niet meer mogelijk, maar de plek biedt andere boeiende kansen die we in het winnend ontwerp van Stramien zien terugkomen." Op de werkavond kunnen geïnteresseerden meewerken aan de nieuwe publieke invulling die het zwembad kan krijgen. Voor 9 maart inschrijven via de website van de stad Ieper. (CMW)