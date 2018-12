Ontsnappen op 22 verschillende manieren Escape Games zijn booming business in West-Vlaanderen Gudrun Steen

09u59 0 Ieper West-Vlamingen zijn er verzot op: escape games. Je laat je opsluiten om raadsels op te lossen en zo te kunnen ontsnappen. Onze provincie telt liefst 21 escape games. In de kerstperiode komt er in Oostende zelfs nog een 22ste bij. De roots van het spel in België liggen in Ieper.

‘The Longest Hour’ was in de zomer van 2014 de allereerste escape game in ons land. Pieter-Jan Breyne (35) uit Ieper is een van de bedenkers. Zelf bezocht hij al meer dan honderd escape rooms in zeker tien landen. “Het begon toevallig in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, in de zomer van 2013, tijdens een trip met vrienden”, vertelt Pieter-Jan. “We belandden er voor het eerst in een escape game, een ervaring die ons leven zou veranderen. In Ieper kocht ik met vrienden een pand in de Pateelstraat en in augustus 2014 openden we The Longest Hour, met verwijzingen naar WOI. Mensen opsluiten en hen daarvoor laten betalen: banken stonden niet te springen om ons een lening te geven (lacht). Maar vandaag is het booming business.” Pieter-Jan opende deze zomer met Marjan Flamang (33) uit Ieper en Lander Debeuf (37) uit Kortrijk nog twee nieuwe games in de Tegelstraat in Ieper. “Zowel families als verenigingen en bedrijven komen erop af. Ervaring is niet nodig.”

Pieter-Jan ziet een paar redenen waarom West-Vlaanderen zoveel escape games heeft. “Ik merk dat de escape games in onze provincie goed doordacht zijn. Dat is te danken aan onze ondernemingszin, vermoed ik. De combinatie van decor, verhaal en puzzels zit vaak goed. Eén spel bestaat soms uit meerdere kamers. Het moet uitdagend genoeg zijn, maar het mag voor de deelnemers ook weer niet frustrerend worden. Nog een reden voor het West-Vlaamse succes is dat het concept ook perfect past in een kleinere stad. Ook daar lokken ze veel spelers, want de mond-tot-mondreclame werkt er echt.”

En kan je er ook een gezinsuitstapje van maken? “De meeste kamers zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 omdat het niveau van de puzzels te hoog ligt. Maar uiteraard kunnen ze ook gewoon meegaan met ouders of familie. Een geslaagd concept is gestoeld op originaliteit en teamwork. Maar vooral op raadsels waarvoor verschillende talenten nodig zijn om ze op te lossen.”

VAN ZOMBIES TOT WHISKY: Alle adressen volgens thema

De jaren 70 (Poperinge). Naam: Guesthouse Escape. Adres: Gasthuisstraat 66. Prijs: vanaf 75 euro voor 3 spelers. Aantal personen: 3-8. Waan je in de jaren 70 en probeer te ontsnappen uit de living van Omer. www.guesthouse-escape.be

Maffia/Duikboot (Oostende). Naam: Puzzle Oostende. Adres: Karel Janssenslaan 2. Prijs: vanaf 21 euro per speler. Aantal personen: 2-6 of 4-10. Vind het verdwenen parelhalssnoer van de vermoorde duchess terwijl de maffia om de hoek loert. Tweede kamer (opent in februari): ontsnappen uit een duikboot. www.puzzleescaperooms.be.

Van labo tot sekte (Kortrijk). Naam: Cube One Kortrijk. Adres: Stationsstraat 4. Prijs: vanaf 55 euro voor 2 spelers. Aantal personen: 2-6. Vier rooms: Area 56 (labo), Escape The Office (kantoor), Get The Hell Out (sekte) en The Enigma Foundation (nieuw). www.cubeone.be

Bier en zombies (Brugge). Naam: 60 Tour. Adres: ‘t Zand 20. Prijs: vanaf 90 euro voor 3 spelers. Aantal personen: 3-6. Drie rooms: Zotmans (bier), Biogenum (mysterie) en The Abandoned School (zombies). www.60tour.com

Waregem Koerse (Waregem). Naam: Escape Game Waregem. Adres: Keukeldam 90. Prijs: vanaf 60 euro voor 2, of 100 euro voor 4 spelers. Aantal personen: 4-6 of 2-8. Twee rooms: De Grote Steeple (Waregem Koerse) en Huxley (sf). www.egwaregem.com.

Heksen en legendes (Brugge). Naam: Cortex escape room. Adres: Wollestraat 29 A. Prijs: vanaf 25 euro per speler. Aantal personen: 2-6. Drie rooms: Day 32 (mysterie), The Last Witch Sabbath (heks) en Antonio’s secret recipe (legende). www.cortex-escape.com.

Virussen (Ieper). Naam: Virus Escape. Adres: Tegelstraat 5. Prijs: 20 euro per speler. Aantal personen: 2-7 of 3-6. Twee rooms: Scientists (virus indijken) en Criminals (virus verspreiden). www.escapegames.be

Avontuur en terreur (Brugge). Naam: Exit Games Brugge. Adres: Hoefijzerlaan 17 E. Prijs: vanaf 70 euro voor 2 spelers. Aantal personen: 3-8 of 2-6. Vijf rooms: The Stones of Indiana (avontuur), SOS Pacific I en II (passagiersschip), Counter Terrorist Unit 1 en 2 (anti-terreur). www.exitgamesbrugge.be

Epidemie en ramp (Oostende). Naam: Timescape. Adres: Torhoutsesteenweg 195. Prijs: vanaf 27 euro per speler. Aantal personen: 3-10. Twee rooms: Quarantaine (epidemie) en Battle Royale: Bunker Break-in (nucleaire ramp). www.timescape.be

Kunst en zwaartekracht (Brugge). Naam: Amazing escape. Adres: Ezelstraat 79. Prijs: vanaf 35 euro per speler. Aantal personen: 2-6. Twee rooms: Mission Michelangelo (kunst) en Upside Down (zwaartekracht). www.amazingescape.be

School is Out (Brugge). Naam: De breinbaronie. Adres: Noordzandstraat 76. Prijs: 80 euro per team. Aantal personen: 2-8. Breng de geluksbrenger terug naar school. www.debreinbaronie.be

Strand en zee (Oostduinkerke). Naam: The Lighthouse. Adres: Schoolstraat 13. Prijs: vanaf 95 euro voor 4 spelers. Aantal personen: 4-6. Zoek de weg naar het strand door het licht van de vuurtoren te volgen. www.escapeoostduinkerke.be

Gevangenis (Langemark). Naam: Escape Room Langemark. Adres: Zonnebekestraat 71. Prijs: tussen 15 en 20 euro per speler. Aantal personen: 3-6. Verhaal: Niets is wat het lijkt in het voormalige woonzorgcentrum dat tot gevangenis is omgebouwd. www.escaperoomlangemark.be

Help zieke Robin (Assebroek). Naam: Escape Room On Wheels. Adres: Anjerstraat 5 A. Prijs: vanaf 33 euro per speler. Aantal personen: 1-4. Rosie heeft jouw hulp nodig om de zieke Robin te helpen. www.bvproductions.be

Whisky (Diksmuide). Naam: Aqua Vita. Adres: Schipstraat 3. Prijs: vanaf 60 euro voor 2 spelers. Aantal personen: 2-6. Vind het verborgen Schotse elixer dat je de eeuwige jeugd kan geven. www.fantasticgames.be

Houdini (Nieuwpoort). Naam: Houdini’s Escape Game. Adres: Brugse Vaart 50. Prijs: vanaf 23 euro per speler. Aantal personen: 2-8. Ontsnap uit Houdini’s woonwagen. www.theoutsidercoast.be

Slaapkamer van dode (Harelbeke). Naam: Huiscontrole. Adres: Ter Elstweg 19. Prijs: 40 euro per team. Aantal personen: 1-3. Ontsnap uit de slaapkamer van een overleden persoon. www.huiscontrole.be

Heksen (Beselare). Naam: Real Life Escape ‘t Vervloekte Kot va’ne hekse. Adres: Geluwestraat 33. Prijs: vanaf 20 euro per speler. Aantal personen: 3-6. Geraak tijdig uit het kot dat door heksen is vervloekt. www.escaperoombeselare.be

Eerste Wereldoorlog (Ieper). Naam: The Longest Hour. Adres: Pateelstraat 1. Prijs: 20 euro per speler. Aantal personen: 2-6. Op onderzoek in het huis van een verzamelaar van oorlogsattributen. www.escapegames.be

Onder water en SF (Middelkerke). Naam: VR Escape Room. Adres: Westendelaan 98. Prijs: vanaf 25 euro per speler. Aantal personen: 2-4. Drie rooms: Space Station Tiberia (science fiction), Depth of Oris I en II (onderwaterarcheologie). www.bowlingdekegel.be/escaperoom

Ontsnap uit een auto (Roeselare). Naam: Sortie Escape Game. Adres: Ieperseaardeweg 194. Prijs : 16 euro per speler. Aantal personen: 2-4. Probeer te ontsnappen uit een auto waarin je bent opgesloten. www.sortieescapegames.be