Ontdek ‘Memorabele Vrouwen’ tijdens wandeling door Ieper Christophe Maertens

20 maart 2019

08u57 0 Ieper Moeders voor Vrede leidt op zaterdag 23 mei wandelaars door Ieper en laat hen kennis maken met ‘Bijzonder en Memorabele Vrouwen’ van Ieper.

“Ieperse gidsen zullen op verschillende plaatsen telkens een mooie en indringende uitleg geven. Ook in het Yper Museum worden ze opgevangen en naar memorabele vrouwen geleid”, zegt Jennie Vanlerberghe, oprichtster van de Belgische tak van Moeders voor Vrede. “De eerste groep vertrekt vanaf 14 uur aan het Vleeshuis, de laatste twee groepen om 15 uur. Na de wandeling is er een eetfestijn in het Vleeshuis. Het Gentse wereldkoor Karibu, dat liederen brengt uit de hele wereld, uit allerlei verschillende culturen, zal daarna tijdens de Last Post verschillende vredesliederen zingen.”