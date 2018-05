Ontdek geheimen van verdwenen kasteel '950 JAAR VOORMEZELE' TOONT ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN CHRISTOPHE MAERTENS

25 mei 2018

02u58 0 Ieper De tentoonstelling '950 jaar Voormezele' loopt vanaf vandaag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Je ziet onder andere de resultaten van opgravingen in het dorp, waar ooit het imposante kasteel van de Heren van Voormezele prijkte.

De archeologische vondsten zijn duidelijk de blikvanger van de tentoonstelling. "Bij opgravingen vorig jaar werden in Voormezele twee poorten van het oude kasteel van het dorp teruggevonden", vertelt Jan Decorte, erfgoedcoördinator bij CO7. "We opperden toen al het idee om daarmee iets te doen. Daarnaast is historica Miriam Vandenberghe bezig met geschiedkundig onderzoek van het kasteel. Vandaar het plan om een tentoonstelling op poten te zetten rond die twee gegevens, net nu Voormezele 950 jaar bestaat. Ook van de abdij, die op de kasteelsite lag, zie je op de tentoonstelling enkele maquettes", aldus Jan Decorte.





Mosselen

De kasteelsite van de Heren van Voormezele, vanaf de 11de eeuw een bekende adellijke familie, kreeg in 1578 met de Beeldenstorm een zware brand te verwerken. Daarna werd alles weer opgebouwd. Met de Franse Revolutie eind de 18de eeuw werden het kasteel en de abdij definitief verwoest. "Restanten van de kasteelpoorten waren niet meer bruikbaar voor de tentoonstelling. In de expo hangt wel een samengestelde foto, waarop de opgravingen van de poorten én de omtrekken van het kasteel te zien zijn. De muren zitten zo'n 20 à 30 cm onder de grond. Het kasteel, dat echt wel groot moet geweest zijn, ligt bijna klaar om opgegraven te worden", glimlacht Decorte.





Er staan nog meer vondsten in de kijker. "Uit de gracht die we onderzochten, werd heel veel materiaal uit eind 16de eeuw aangetroffen, wat overeenkomt met de periode van de godsdienstoorlogen", verduidelijkt Jan Decorte. "Nog een opmerkelijke vondst waren zoetwatermosselen. We gaan nu laten onderzoeken of die mosselen er werden gekweekt of dat het om weggegooide exemplaren gaat."





Je ziet verder ook een potje met de naam Voormezele uit de 18de eeuw. En het verhaal van WO I, hoe kan het anders, komt ook aan bod. Zo werd er tijdens de opgravingen een Duitse helm gevonden. "De Duitsers zijn hier enkel geweest in 1918. Die helm moet toen ofwel zijn achtergelaten, ofwel zijn meegebracht van het front door een Engelse soldaat."





Publicatie

Naast dit alles valt er nog iets extra uit de bus voor Voormezele. "In het kader van 2018, Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed hebben we een subsidie binnengehaald, waarmee we eind dit jaar een publicatie kunnen uitbrengen over de geschiedenis van het kasteel", aldus Decorte.





De tentoonstelling opent vandaag en duurt tot en met 3 juni. De openingsuren zijn tussen 14 en 18 uur en in het weekend ook in de voormiddag van 10.30 tot 12 uur.