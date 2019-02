Ongewone gasten voor museum Hooge Crater Christophe Maertens

21 februari 2019

16u44 0 Ieper Het museum Hooge Crater langs Meenseweg in Zillebeke kreeg gisteren woensdag het bezoek van twee ooievaars. De dieren landden op het dak en bleven daar de hele namiddag zitten.

“En dat tot groot vermaak van de bezoekers op ons terras”, zegt uitbater Niek Benoot. “Het was de eerste keer dat we dergelijk ‘hoog’ bezoek kregen. De vogels bleven de hele namiddag rustig van de zon genieten en vlogen dan plots weer op.” Wellicht gaat het om een koppel dat op doortocht was naar Het zwin in Knokke. “We gaan een nest moeten bouwen, dan zullen ze wel vaker komen”, grapt Niek nog.