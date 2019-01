Ongeval was haar bijna fataal, maar Caroline (51) is intussen aan de beterhand AHK

24 januari 2019

13u56 0 Ieper De 51-jarige motorrijdster uit Ieper die vorige week maandag levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval in Menen, is aan de beterhand. Caroline Bertram botste toen met haar Yamaha tegen een bestelwagen, ze is ondertussen buiten levensgevaar.

Caroline Bertram (51) uit Ieper was vorige week maandagmorgen 14 januari met haar Yamaha onderweg naar haar werk toen het in de Ieperstraat om 7.40 uur mis ging. Een bestelwagen die vanuit de Wilgenlaan het kruispunt opreed, zag de motorrijdster niet, ook zij kon een aanrijding niet meer vermijden. De vrouw uit Ieper werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Menen. Daar werd ze een tijdje in een kunstmatige coma gehouden. Ondertussen werd Caroline overgebracht naar het ziekenhuis van Ieper en is ze buiten levensgevaar.