Onderzoek naar staat Lakenhalle VOORBEREIDING OP RESTAURATIE DIE TIEN JAAR KAN DUREN CHRISTOPHE MAERTENS

27 maart 2018

03u33 2 Ieper Om de restauratie van de Lakenhalle in Ieper voor te bereiden, wordt momenteel al de staat van het monumentale gebouw gecontroleerd. De restauratie zelf kan tot tien jaar duren en 15 miljoen euro kosten.

Aan het belfort van Ieper is gisteren al een stelling afgebroken die specialisten toeliet het gebouw te onderzoeken. Die inspectie moet uitmaken in welke staat het belfort en de Lakenhalle zich bevinden. De stad Ieper heeft twee jaar geleden voor de restauratie al een meerjarige subsidie aangevraagd bij de dienst Onroerend Erfgoed. "De gemeenteraad keurde de meerjarige premieovereenkomst goed. Het dossier hebben we overgemaakt en voorgelegd aan Onroerend Erfgoed. Er volgde een positief advies, maar we kregen de bemerking dat er een grondiger vooronderzoek moest gebeuren, zodat de ramingen scherper konden worden gesteld. De werken die nu gebeuren, kaderen in dat vooronderzoek", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V). De uiteindelijke restauratie zal in verscheidene fases gebeuren en kan tot 15 miljoen euro kosten.





Brugse kathedraal

Op de gemeenteraad van gisteravond uitte gemeenteraadslid Philip Bolle (sp.a) zijn bezorgdheid over de restauratie. "We vinden het vreemd dat - vooruitlopend op de vaststellingen en conclusies van het onderzoek - nu al gezegd wordt dat de restauratiewerken tien jaar zullen duren", aldus Philip Bolle. "De termijn van tien jaar is bij zo'n grote restauraties heel realistisch", reageerde de burgemeester. "De restauratie van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge duurde zelfs 25 jaar."





Stadsmuseum

Vorig jaar in mei kende Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) al een premie van 600.000 euro toe voor de aanpak van de Lakenhalle. "Omdat we al bezig waren met de restauratie van het stadsmuseum, ging Vlaanderen akkoord om meteen al een som toe te kennen", stelt Durnez.





De Lakenhalle is sinds 1940 beschermd als monument en sinds 1999 erkend als Unesco-werelderfgoed. Volgens de website van Onroerend Erfgoed is het niet duidelijk wanneer de bouw precies is begonnen. Wel weten we dat rond 1250 werd gestart met het optrekken van het belfort. In de dertiende eeuw behoorde het complex toen tot de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen in gotische stijl in Europa. Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.500 vierkante meter en de bouw ervan duurde meer dan 100 jaar. De hallen deden dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog werd een getrouwe reconstructie opgetrokken die pas in 1967 werd voltooid. Momenteel is het In Flanders Fields Museum in het gebouw gevestigd en wellicht tegen de zomer moet het ook onderdak verlenen aan het nieuwe stadsmuseum.