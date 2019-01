Onderwijsvakbond COV legt kransen neer onder de Menenpoort Christophe Maertens

31 januari 2019

07u46 0 Ieper De onderwijsvakbond COV West-Vlaanderen zal op vrijdagavond 1 februari met vele tientallen leden aanwezig zijn bij de Last Post onder de Menenpoort in Ieper. “We doen dat om hulde te brengen aan de duizenden oorlogsslachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. Tijdens de Last Post-plechtigheid zullen drie COV-delegaties een krans neerleggen”, aldus voorzitter Nancy Dewulf.

“Als onderwijsvakbond, in het bijzonder COV West-Vlaanderen, willen we aandacht hebben voor het historisch en cultureel bewustzijn, maar ook aan de burgerschapscompetenties die straks de weg zullen vinden in onze nieuwe eindtermen. We dragen de organisatie van de Last Post bovendien een warm hart toe, zij houden de nagedachtenis van de verschrikkelijke gebeurtenissen die 100 jaar geleden plaatsvonden, in ere. De volharding van het Lastpostcomité en zijn klaroeners draagt heel veel respect bij ons weg. Als christelijke organisatie willen we bovendien de boodschap van vrede uitdragen door aanwezig te zijn op de plechtigheid en zo deze vredesboodschap kracht bijzetten.”