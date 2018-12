Oldtimers Ypres Rally Regularity bezetten Ieper Redactie

02 december 2018

11u26 0

Dit weekend vindt in en rond Ieper de eerste editie van de Ypres Rally Regularity plaats. Het gaat over een regelmatigheidswedstrijd in etappes waarbij oude rallywagens de streek verkennen. Het is geen snelheidsrally op afgesloten parcours. De piloten rijden op de openbare weg en moeten zich aan de verkeersregels houden. “De wedstrijd opende in Boezinge met een behendigheidsproef op ‘closed roads’. Daarna trokken de deelnemers de nacht in met regelmatigheidsproeven, met een maximale gemiddelde snelheid van 50 km per uur”, aldus de organisatoren. “Er werd gereden in Reninge, Fintele, Hazewind en Alveringem. Zaterdag deden de deelnemers onder meer Braine-le-Comte en Steenkerque aan, om daarna richting podium op het Sint-Maartensplein in Ieper te rijden. Ook vandaag staan er nog verschillende ritten op het programma.” De rallywagens zijn op parkings in het centrum van Ieper te bewonderen. (CMW)

