Okra zet jarigen in de bloemetjes 07 november 2018

Op het jaarlijkse feest van Okra Ieper werden de jarigen in de bloemetjes gezet. De 80-jarigen Antoinette Boury, Remi Gouwy, Gilbert Hillewaere, Guido Robbe en Godelieva Sensier gingen naar huis met een geschenkmand. Konden er niet bij zijn: Simonne Deman, Marcel Menu, Monique Van Eenaeme en Isabella Vandenbroucke. Ook de 100-jarige Maria Vandenbroele was er niet bij, zij verbleef aan de kust. Er was ook een diamanten huwelijk te vieren van Walter Vandamme en Lena Vanpetheghem, en een gouden van Jean-Paul Deprez en Rosette Six.





(EFW)