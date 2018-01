Okra OLV Middelares viert kampioenen 19 januari 2018

Bij Okra, afdeling Onze Lieve Vrouw Middelares in Ieper zijn de diverse kampioenen gehuldigd. Bij de kaarters was Raymond Merveille de beste van de heren. Anne Desmyter werd de primus bij de dames.





Bij vogelpik was Daniel Declerck de beste bij de heren en de titel bij de dames was voor Anita Schoonaert. Van de bollers was Camille Degandt de primus van de mannen en bij de dames was dat Anna Desmijter. Wilfried Jaecques werd koning bij de kaarters.





(EFW)