OKRA fietst van Ieper naar Lourdes 05 juni 2018

Vandaag vertrekken 27 Okra-fietsers tussen de 56 en 72 jaar voor een fietstocht van 1.200 km uit Ieper naar Lourdes. In in acht dagen willen ze de tocht klaren. Deze fietsmeerdaagse kadert in de bedevaart van Okra West-Vlaanderen met het thema 'Dankbaar & Hoopvol'. Je kan het startmoment bijwonen op de Markt in Ieper, vanochtend om 9 uur stipt.





Bernard Duplacie uit Kemmel hoopt met zijn 26 medefietsers veilig in Lourdes aan te komen op dinsdag 12 juni. Op de foto staan ze paraat om te vertrekken voor de laatste gezamelijke trainingsrit van 140 km door de West-Vlaamse en Frans-Vlaamse heuvels.











(EFW)