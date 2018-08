Ochtendwandeling met ontbijt 03 augustus 2018

02u34 0

De lokale dienstencentra De Kersecorf en 't Hofland organiseren op donderdag 9 augustus van 8.30 tot 10.30 uur een ochtendwandeling met ontbijt. De wandeling is gratis, voor het ontbijt wordt 6 euro gevraagd. Vooraf inschrijven voor het ontbijt is noodzakelijk en dat kan via dienstencentra@ieper.be. Plaats van het gebeuren: De Kerscecorf, Rijkeklarenstraat 83 in Ieper. (CMW)