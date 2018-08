Nutswerken aan Grote Branderstraat beginnen vandaag 13 augustus 2018

De werken in Ieper kennen alweer wat vooruitgang. Zo zullen er van 13 tot en met 15 augustus nutswerken worden uitgevoerd in de Grote Branderstraat, op de hoek met de Casselstraat. Deze werken bevinden zich voornamelijk in de groenzone. Het verkeer zal slechts beperkt worden gehinderd. Ook ter hoogte van Boezingestraat 168-172 voert de aannemer nutwerken uit, dat tussen 13 en 17 augustus. Hetzelfde gebeurt, maar dan tot 31 augustus, in de Waterkasteelstraat, Ravijnstraat en Oude Vaartstraat. Daar zullen de werken vooral plaatsvinden in het voetpad, zodat er weinig hinder zal zijn voor het verkeer. Nutswerken zullen ook gebeuren langs de Langemarkseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Pilkemsweg. Het verkeer moet er alternerend voorbij. Tenslotte voert Proximus tussen 27 augustus en 7 september werken uit in de Schuttelaerestraat in Ieper. Daar zal een parkeerverbod gelden. Meer info via www.ieper.be/wegenwerken.





(CMW)