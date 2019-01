Nukkige mazoutbrander zorgt even voor onrust VHS

01 januari 2019

De brandweer moest op nieuwjaarsdag al om iets na negen uur ’s morgens uitrukken naar de Capucienenstraat. Daar was brand gemeld in een woning. Ter plaatse stelden de blussers vast dat de spelbreker een nukkige mazoutbrander was. De brandweer hoefde niet te blussen en kon zich beperken tot het ventileren van de rijwoning. Niemand raakte gewond. Een dik half uur na de oproep konden de blussers alweer naar de kazerne.