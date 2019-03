Nu ook legale cannabis in Ieper (zoals olie en bloemen): “High zal je er niet van worden” Christophe Maertens Hans Verbeke Charlotte Degezelle

14 maart 2019

18u43 0 Ieper In Ieper kan je nu ook legale cannabis kopen. Monique Vandaele van parfumeriewinkel Taizo zal CBD-producten aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om olie en bloemen. CBD is een van de hoofdbestanddelen van cannabis, maar je wordt er niet high van. Het stadsbestuur zal er nauw op toezien dat alles wettelijk blijft.

Cannabis heeft twee actieve bestandsdelen, namelijk THC en CBD. Van het ene word je high, van het andere niet. Het is niet verboden om producten met een beperkt CBD-gehalte te verkopen en dat is precies wat Monique Vandaele in haar winkel in Ieper zal doen. “Mijn dochter baat ‘De Farmerie’ uit in Roeselare, waar ze ook dergelijke zaken verkoopt. Veel van haar klanten zijn afkomstig uit de Westhoek en daarom bleek het geen slecht idee om hier in Ieper de spullen te verkopen”, aldus Monique. “We zijn uiteraard met alles in orde. We verkopen CBD-bloemen en CBD-olie.” Volgens de uitbaters heeft CDB een gunstige invloed op de gezondheid.

Het Iepers stadsbestuur is op de hoogte. “Er is geen wettelijke basis om dergelijke verkoop te verbieden”, zegt bevoegd schepen Diego Desmydryl (Open Ieper). “Op voorwaarde natuurlijk dat de producten een bepaald percentage CBD niet overschrijden. Ook mag het product niet worden aangeboden als geneesmiddel. We gaan hier uiteraard nauw op toezien. We zullen van betrokken uitbater vragen om ons de nodige attesten voor te leggen van de FOD volksgezondheid.”

De zaak in Roeselare moest even de deuren dicht doen na een controle, maar vrijdag is de winkel weer open. Het was het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid die, bijgestaan door de politie van de zone RIHO, de controle uitvoerden. De controleurs stelden diverse inbreuken vast en namen bepaalde producten mee voor onderzoek. Coffeeshop De Farmerie wordt gerund door Floris Verschuere en Florence Peel. Dat is de dochter van Monique Vandaele. “Die mensen hebben inderdaad verschillende zaken meegenomen, maar alles bleek uiteindelijk in orde”, zegt Monique nog.