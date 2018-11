Nomineer jouw sporter en club van het jaar 28 november 2018

De stedelijke sportraad gaat op zoek naar de sportman, sportvrouw, sportclub en sportjongere van 2018. "Elke inwoner komt in aanmerking voor een van de titels. Sportclubs zelf kunnen natuurlijk ook mensen nomineren", klinkt het. Kandidaturen voor de trofeeën en voor de huldiging van de kampioenen kunnen ten laatste tot 4 januari ingediend worden bij de sportdienst, Leopold III-laan 18 of via sportdienst@ieper.be. "We vragen om digitaal foto's of filmmateriaal mee te sturen." De winnaars worden bekend gemaakt op een groot sportfeest in Het Perron op 22 februari. Daar worden ook de Ieperse kampioenen en verdienstelijke bestuursleden in de bloemen gezet. (CMW)