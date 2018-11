Nog tot donderdag 20 cent korting bij nieuw benzinestation 19 november 2018

02u21 0 Ieper Geduld is een schone deugd. Dat geldt zeker voor bezoekers van het nieuwe DATS-benzinestation langs de Rijselseweg. Nog tot 22 november krijg je er een korting van 20 cent per liter op de officiële brandstofprijs en dat leidt tot rijen. Heel lange rijen.

Vrijdag moest de politie ter plaatse komen door de abnormale drukte. Een chauffeur deed er maar liefst een half uur over om 200 meter te rijden. PR-manager Maarten Van Houdenhove van DATS24 begrijpt de frustraties.





Overrompeling

"We beseffen dat de drukte niet leuk is voor de omwonenden, maar terugkrabbelen gaan we niet doen. De actie duurt tot en met 22 november en dat zal ook zo blijven. Vandaag (zondag, red.) ben ik langsgeweest in het benzinestation in Ieper, om er uiteraard te tanken, en de drukte viel al bij al mee. Vrijdag waren er inderdaad files, maar dat zal volgens mij eenmalig het geval zijn. Het was een overrompeling en dat hadden we niet verwacht. Moesten er maandag opnieuw problemen zijn, dan gaan we ervoor zorgen dat alles zo veilig mogelijk zal verlopen." (LBR)