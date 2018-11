Nog plaats in je tuin? Groen komt er een boom planten 24 november 2018

Groen Ieper heeft een verkiezingsbelofte nagekomen. De partij had beloofd om het drukwerk voor de verkiezingen te compenseren door bomen te planten. Er zijn er al 15 geplant. Nog 16 te gaan, dus doet de partij een oproep. "Heb je plaats in je tuin? Laat iets weten, dan komen we een boom planten."





"Overal afficheborden, brochures en kaartjes. Het stoorde vele Ieperlingen mateloos tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen", klinkt het bij Groen Ieper. "Sommige partijen hadden zich weer volledig laten gaan. Bij Groen Ieper hielden we het beperkt tot enkele flyers, affiches en één eindbrochure. Toch vond onze jongerenafdeling dat al te veel. We maakten samen de belofte om ons drukwerk te compenseren na de verkiezingen."





Ondertussen plantte de partij in de tuinen van enkele partijleden bomen. Er werd gekozen voor de zoete kers. "We hebben al 15 bomen geplant, maar we zouden graag één boom per kandidaat zetten. Aangezien niet alle kandidaten over een tuin beschikken, willen we via deze weg dan een oproep lanceren. Heb je nog een plekje in je tuin? Geef ons dan een seintje." (CMW)