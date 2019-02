Nog kaarten beschikbaar voor The Sore Losers in Ieper Christophe Maertens

06 februari 2019

12u01 0 Ieper The Sore Losers komen op 9 februari naar Ieper. Het concert wordt georganiseerd door Hypnoiz, Het Perron en JOC Ieper.

“Met The Sore Losers hebben we de eer een van de grootste rock ’n’ roll bands van België aan te kondigen dit jaar”, zeggen de organisatoren. “Dit najaar brengen The Sore Losers hun nieuwe plaat uit. Met hun mix van garage rock en vuile blues verbouwden ze afgelopen jaren heel wat concertzalen in binnen- en buitenland. De eerste single van de nieuwe plaat, Dark Ride, scoort onmiddellijk in onder andere De Afrekening van Studio Brussel.” In het voorprogramma staat The Black Gasolines geprogrammeerd, een driekoppige rockband uit de regio Kortrijk. Er zijn nog tickets te koop voor het concert via Het Perron op hetperron.be. In voorverkoop kosten die achttien euro. Het optreden vindt plaats in de concertzaal JOC.