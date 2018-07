Nog even over laatste witte lijn en kunstgrasveld is af 13 juli 2018

Het kunstgrasveld aan sporthal 1 in Ieper is bijna klaar. Arbeiders zijn op dit moment bezig met de afwerking. Het veld is bedoeld voor de jeugd. Het is het eerste voetbalveld van in totaal vier geplande kunstgrasvelden, onder meer ook in Vlamertinge en Boezinge. Ieper heeft al een kunstgrasveld aan het Crack-stadion. Dat voetbalveld was een geschenk van de Britse Premier League in het kader van de herdenking van de Kerstbestanden tijdens WOI. (CMW)