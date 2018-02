Nieuwe wielerkoers herdenkt WO I GREAT REMEMBRANCE RACE LAAT FLANDERS FIELDS DE WERELD ROND GAAN CHRISTOPHE MAERTENS

22 februari 2018

02u39 0 Ieper Een combinatie van een wielerwedstrijd en het herdenken van de Eerste Wereldoorlog, dat is de bedoeling van The Great Remembrance Race. Die nieuwe koers zal op vrijdag 24 augustus onze contreien doorkruisen en finishen op de Grote Markt van Ieper. "We zouden goed gek moeten zijn om dit evenement niet te verwelkomen", aldus schepen van Sport Dominique Dehaene (CD&V).

The Great War Remembrance Race (GWRR) is een gezamenlijk idee van het organisatiecomité van Gent-Wevelgem en Flanders Classics. "De Flanders Fields zijn een sterk merk en dat komt ook tot uiting tijdens de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. Het idee rijpte dan ook om een koers in het leven te roepen die alleen rond dat deel van onze geschiedenis draait", aldus Griet Langedock van Gent-Wevelgem. "Er is geen enkele sport die de omgeving beter in beeld kan brengen dan wielrennen. We hopen dat de GWRR vele jaren blijft bestaan om zo de herinnering aan WO I mee levendig te houden."





Als datum voor de wedstrijd werd gekozen voor vrijdag 24 augustus. Op de UCI-kalender vinden in die periode twee WorldTour-koersen plaats, een in Hamburg en een in het Franse Bretagne. "De GWRR zou daar perfect tussen passen", aldus Langedock. "De ploegen zouden maar een korte verplaatsing moeten maken, wat wil zeggen dat op logistiek vlak alles gemakkelijk kan worden geregeld."





Klassieker worden

De nieuwe eendagswedstrijd moet een klassieker op de wielerkalender worden. "Het parcours ligt nog niet vast, maar er zijn mogelijkheden zat. Als we de commentatoren van de nodige info voorzien, dan kan het verhaal van de Groote Oorlog wereldwijd worden verteld. De reclame voor de regio, voor Ieper en voor West-Vlaanderen zal van onschatbare waarde zijn."





Iepers schepen van Sport Dominique Dehaene is alvast fan. "De investeringen die we al gedaan hebben lonen. Vele grote en kleine (sport)manifestaties vinden hun weg naar hier. Zo ook dit initiatief", zegt hij. "Als je ziet dat bepaalde steden elkaar bekampen om een start of aankomstplaats te krijgen van een grote koers, dan zouden we goed gek moeten zijn om dit niet aan te nemen. Daarbij houden we wel rekening met andere evenementen in die periode, zoals de Vierdaagse van de IJzer."





Of de stad niet liever de aankomst van Gent-Wevelgem naar Ieper had zien verhuizen? "Wij zijn daarvoor nooit vragende partij geweest. We zijn blij met de passage van die wedstrijd en we zijn blij met de nieuwe koers", aldus Dehaene. "Dat de aankomst van de GWRR op de Grote Markt zou liggen, is natuurlijk heel fijn."