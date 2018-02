Nieuwe weg in Vlamertinge 28 februari 2018

02u43 0 Ieper In de Ieperse deelgemeente Vlamertinge starten aan de sportterreinen binnenkort de werken voor een extra weg.

Die weg moet het nieuwe parkeerveld met de Hospitaalstraat verbinden.





"De werken voor die ontsluitingen beginnen volgende week en zullen tot eind april duren", aldus het stadsbestuur. "Er zal geen hinder zijn voor de sportclubs die op de sportterreinen actief zijn. Als de weg klaar is, zal er eenrichtingsverkeer worden ingevoerd op de invalswegen naar de sporthal en de turnhal. Inrijden zal dan moeten via de Kasteelweg, uitrijden via de nieuwe verbinding en de Hospitaalstraat. Het is de bedoeling dat met de nieuwe straat de meeste verkeersproblemen en gevaarlijke situaties van de baan zijn."





(CMW)