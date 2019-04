Nieuwe toeristische infopunten in de Westhoek Christophe Maertens

09u10 0 Ieper Het provinciebedrijf Westtoer heeft aan acht nieuwe toeristische ondernemingen in de Westhoek het label Infopunt Toerisme uitgereikt. “De toerist kan in de Westhoek vanaf nu terecht bij 64 geëngageerde ondernemers voor toeristische tips en publicaties”, aldus Westtoer.

Naast de diensten voor toerisme kunnen vakantiegangers en recreanten in de Westhoek bij de Infopunten Toerisme terecht voor toeristische brochures en insidertips. De Infopunten vormen een aanvulling op de diensten voor toerisme van de Westhoek. Zo zijn ze vaak open op momenten wanneer een dienst voor toerisme dat niet is, of zijn ze, vooral in uitgestrekte gemeenten, dichter bij het logies gelegen waar de toerist verblijft.

“Deze lokale toeristische ondernemers zijn de uitgelezen personen om toeristen en recreanten op weg te helpen.”, zegt Westtoer. “Want het zijn dikwijls restauranthouders of cafébazen die als eerste met de vakantiegangers in contact komen. De ondernemers vormen het gezicht van de regio en zijn meer dan ooit ambassadeurs voor de regio. Een uitgebreid en professioneel toeristisch onthaalnetwerk is dan ook een grote troef voor de regio. Met deze acht nieuwe Infopunten Toerisme kan je in de Westhoek nu terecht bij 64 geëngageerde ondernemers.”

Westtoer heeft de ondernemers goed geïnformeerd over de Westhoek. “Via workshops streekkennis en gastvrijheid, onder begeleiding van een coach, werden de Infopunten opgeleid tot echte streekkenners. Ze gingen op verkenning waarbij ze op één dag tijd tal van toeristische troeven van de regio bezochten.”

Alle ondernemers krijgen een bordje met het herkenbare groene I-logo om aan de gevel te hangen. De Infopunten ontvangen ook promotiemateriaal over de regio en worden meegenomen in de communicatie van Westtoer en de diensten voor toerisme.

Een overzicht van alle Infopunten vind je via www.toerismewesthoek.be/infopuntenwesthoek