Nieuwe spoedarts in ziekenhuis 19 juli 2018

02u25 0

Het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper heeft een nieuwe dokter op de spoedgevallendienst. Dat staat te lezen in het informatieblad van het ziekenhuis. Dokter Mathias Veys, vader van een dochter, woont in Brugge, maar hij werkte het afgelopen jaar nog in UZ Leuven. De arts zegt dat hij voor Ieper heeft gekozen, omdat hij gecharmeerd is door het Ieperse project.





"De spoedgevallendienst wordt verjongd en met z'n moderne campus is het ziekenhuis klaar voor de toekomst. En ook niet onbelangrijk, de werksfeer zit goed", zegt de dokter in het infoblad. Mathias Veys begint op 1 september op zijn nieuw werkstek. (CMW)