Nieuwe richtingen Ieperse academie 24 juli 2018

Vlaams minister Hilde Crevits heeft aanvragen voor nieuwe richtingen in de Ieperse academie goedgekeurd. Dat bevestigt burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Durnez (CD&V) die als commissaris onderwijs in het Vlaams parlement zeer nauw betrokken is bij het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. Een unieke richting die naar Ieper komt is dirigent instrumentale muziek. Daarnaast gaan studenten nu ook onder meer audiovisueel atelier, oude muziek en domeinoverschrijdende initiatieopleiding kunnen volgen. (CMW)