Nieuwe NMR geïnstalleerd in JYZ 19 april 2018

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper werd een nieuwe NMR-scanner geïnstalleerd.





"We hebben in een nieuwe NMR geïnvesteerd omdat we nog betere en scherpere beelden te kunnen maken", aldus de communicatiedienst van het ziekenhuis. "Vandaag (gisteren, nvdr) hebben we de NMR op zijn plaats gezet, wat op zich een hele onderneming was. Voor de plaatsing waren er enkele voorbereidende werken nodig. Om het vorige toestel te kunnen verwijderen en het nieuwe te kunnen plaatsen hebben we een gat in het dak mogen maken. Het toestel is een mastodont van 2 meter op 2,5 meter en weegt maar liefst 3.600 kilogram. Het loodzware toestel werd voorzichtig naar binnen gebracht met een gigantische hijskraan en dat onder toezicht en begeleiding van de technische dienst en installateurs. Om onze patiënten ook tijdens de werken goede zorgen te verlenen, staat er een tijdelijke NMR op de binnenkoer van het ziekenhuis." Een NMR-scanner zendt radiogolven uit naar het lichaam die door een computer worden omgezet in beelden. Vaak wordt daarbij een contraststof ingespoten om alle weefsel beter te kunnen visualiseren. (CMW)