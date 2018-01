Nieuwe lokalen voor CVO Miras 02u56 0

Het provinciaal centrum voor volwassenonderwijs Miras heeft nieuwe locatie in gebruik genomen. Dat gebeurde op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsblok in de Tempelstraat in Ieper. In het gebouw zijn er twee leslokalen, een vergaderruimte en een pauzelokaal met daarbij een keuken. Een van de leslokalen is ingericht als professionele fotostudio, voor de cursus fotografie. De nieuwe locatie is goed voor 640.000 euro, waarvan 345.000 bestaat uit subsidie. Het centrum voor Volwassenonderwijs is een samensmelting van CVO Westhoek en Westkust, CVO Hitek en VSPW uit Kortrijk en CVO VTI Waregem. In totaal telt het provinciaal centrum 400 personeelsleden en er komen jaarlijks 9.000 cursisten en is daarmee het grootste centrum van West-Vlaanderen voor volwassenonderwijs. (CMW)