Nieuwe koning bij schuttersgilde St-Sebastiaan 16 mei 2018

Op 1 mei was het Koningsschieting bij de boogschutters van Ieper St.-Sebastiaan. In de 2de ronde schoot Olivier Decroo als enige de koningsvogel naar beneden. 15 schutters namen deel aan dit jaarlijkse evenement. Na de schieting konden de deelnemers genieten van een aperitief, barbecue en koffie met dessert. In de namiddag was er nog een potjesschieting en een gezellig samenzijn. Andere clubleden wensten Olivier veel geluk met zijn koningsjaar.





(EFW)