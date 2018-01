Nieuwe kerstmarkt, want er zit sleet op ORGANISATOR PLANT GRONDIGE VERANDERINGEN NA MINDERE EDITIE CHRISTOPHE MAERTENS

02u41 4 Foto's Flamand Bezoekers kuieren op de laatste dag van het kerstdorp langs de kraampjes. Ieper "Ik moet toegeven: er zit wat sleet op de formule. Daarom pakken we volgend jaar uit met een totaal nieuwe kerstmarkt." Peter De Groote, voorzitter van Centrummanagement Ieper, erkent dat het voor het kerstdorp geen topeditie was.

Tot en met gisteren konden liefhebbers van winterse sferen een bezoek brengen aan het Ieperse kerstdorp aan de Grote Markt. In tegenstelling tot vorig jaar was het volgens standhouders geen onverdeeld succes. Nochtans was aan de formule van het kerstdorp niet veel gesleuteld. Voor de horeca werden er wel enkele grote chalets geïntroduceerd en middenin het dorp werd een authentieke Oostenrijkse Almhut opgetrokken. Conny Steyaert, een marktkraamster uit Brugge, zakte dit jaar voor de achtste keer af naar de kerstmarkt om sjaals en mutsen te verkopen. "Maar voor mij was dit het slechtste jaar ooit qua verkoop", zucht de vrouw. "Het weer was barslecht, maar dit is niet de enige reden dat het deze keer fout liep. Ik vond dat er maar weinig sfeer, animatie én toeristen waren. De vorige jaren waren er altijd Engelse scholieren, maar om een of andere reden daagden die dit jaar niet op." Wat Conny Steyaert vooral jammer vindt, is dat er veel kraamhouders hetzelfde product verkopen. "De organisatoren zouden toch wat meer variatie moeten brengen", klinkt het. "Ieper heeft een kleine kerstmarkt, maar er staan hier vijf verkopers van sjaals en mutsen. Daardoor concurreer je elkaar dood."





Eric Flamand Conny Steyaert in haar kraampje.

Schaatspiste

Wel tevreden is foorreiziger Ronald Verfaillie, een Ieperling die al zes jaar de schaatspiste uitbaat. "We hebben een goede kwaliteit van ijs kunnen aanbieden. Dat komt vooral doordat er een tent boven de piste staat. We hebben dan ook heel wat bezoekers zien passeren." Voor Filip Dael (42) en zijn gezin uit Bikschote was de schaatspiste ook de reden dat ze naar Ieper afzakten. "Ik moet wel toegeven dat we meer gewoon zijn, want we hebben net de kerstmarkt in Keulen bezocht", lacht Filip. "In Ieper is de schaatspiste wel goed, zelf beter dan in Duitsland, maar de kraampjes vind ik een beetje minder. Ze hadden misschien de hele markt moeten inpalmen."





15.000 bezoekers

Peter De Groote, voorzitter van Centrummanagement Ieper, telde dit jaar 10.000 bezoekers aan de schaatspiste, 2.800 minder dan vorig jaar. "Maar schaatsers brengen meestal wel nog mensen mee die niet op het ijs gaan. Dus we vermoeden dat er toch meer dan 15.000 bezoekers het kerstdorp passeerden", zegt De Groote. "Gezien het slechte weer kunnen we dus absoluut niet klagen. Sommige verkopers hadden een minder goed jaar, terwijl het van anderen dan weer wel goed was. Maar we kregen jammer genoeg af te rekenen met slecht weer. Tijdens de openingsavond hebben we het vuurwerk moet afschaffen wegens de felle regen. Daarna raakten we ook nog eens ingesneeuwd en moest de ijspiste een dag worden gesloten (wegens instortingsgevaar door sneeuw op het dak, red.). We hebben dan ook nog ijzel en rukwinden gekend. Het bleef dus slechts een paar dagen droog."





Attractie

De voorzitter geeft wel toe dat er wat sleet op de formule komt. "Het staat dan ook al vast dat we volgend jaar met een volledige nieuwe kerstmarkt naar buiten komen. Na tien jaar moeten we het eventjes anders aanpakken. We willen volgend jaar opnieuw uitpakken met een attractie, waarvoor we momenteel al aan het onderhandelen zijn. Rond die attractie kunnen we dan iets opbouwen. We zijn enkele ideeën aan het uitwerken, maar het is nog te vroeg om daarmee naar buiten te treden."