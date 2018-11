Nieuwe historische rally rijdt over 'geheim parcours' 20 november 2018

02u23 0 Ieper Ieper heeft een nieuwe rally. Superstage, de vzw achter de Ypres Rally, zet op 30 november en 1 en 2 december de Ypres Rally Regularity op poten.

Het gaat om een regelmatigheidsrace voor wagens, gehomologeerd tussen 1950 en 1987, en afsluiter van het seizoen. Die is niet te verwarren met de Ypres Historic Rally, de nevenwedstrijd voor historische rallywagens.





Net als bij vroegere rallywedstrijden is de precieze start van Ypres Rally Regularity tot op het allerlaatste moment geheim, net als het parcours. Ondertussen zijn er al 157 auto's ingeschreven. "Daarmee overstijgen we onze verwachtingen", aldus de organisatoren. "We hebben stiekem gekeken naar de startlijst van de eerste Legend Boucles de Spa en zijn trots dat we dat aantal meteen overstijgen. Maar laat ons duidelijk zijn: naast het feit dat beide wedstrijden een 100 procent historisch karakter hebben, zullen we elkaar niet voor de voeten lopen." Een regelmatigheidsproef vindt plaats op de openbare weg en het is daarbij de bedoeling om zo dicht mogelijk bij een gemiddelde snelheid te komen. Iedere seconde die afwijkt van die gemiddelde snelheid, levert strafseconden op. Meer info op www.ypresrallyregularity.com. (CMW)