Nieuwe ereburger Brendan Nelson gehuldigd 23 november 2018

02u23 0 Ieper In het museumcafé in Ieper werd gisteravond dr. Brendan Nelson ontvangen, de nieuwe ereburger van de stad.

De gemeenteraad kende hem de titel toe 'als blijk van dankbaarheid, waardering en erkentelijkheid' voor zijn steun en sterke verbondenheid met de stad Ieper en haar opdracht tot herdenken.





In het bijzonder voor zijn inzet en verdiensten ten aanzien van de Last Post Association en de tentoonstellingen van het In Flanders Fields Museum.





Permanente plaats

Tot slot en niet in het minst voor zijn cruciale rol in de tijdelijke terugkeer van de originele 'leeuwen van de Menenpoort' en de schenking van de replica's die een permanente plaats kregen op de vestingbrug bij de Menenpoort."





Brendan Nelson was Australisch ambassadeur in Brussel van 2009 tot 2012. In die periode heeft hij de stad meer dan 70 keer bezocht. Het project van de Leeuwen van de Menenpoort was ook van zijn hand. Nelson betekent bovendien heel veel voor de Last Post Association. Zijn aanstelling stootte op wat kritiek van de oppositie. Gisteren kreeg dr. Nelson een oorkonde en geschenk.





Er was een receptie en de Last Post werd bijgewoond. (CMW)