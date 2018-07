Nieuwe Aldi opent deuren 17 juli 2018

Aan de K. Steverlyncklaan in Ieper opent morgen, woensdag 18 juli, een volledig vernieuwde Aldi. De typische Aldi-formule met lage prijzen blijft behouden, maar de nadruk ligt op verse producten zoals groenten, fruit en brood.





De winkel is zo'n zes maanden gesloten geweest voor renovatie- en uitbreidingswerken. Daarnaast werd de zaak uitgebreid van 800 vierkante meter tot 1.450 vierkanter meter.





"Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale Aldi eruit?", zegt Patrick Decock, Managing Director van de regionale hoofdzetel Aldi Roeselare. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting bedacht." Er wordt een grotere nadruk gelegd op slaatjes, sappen en bereide gerechten. (CMW)