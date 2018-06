Nieuwe ad interim-voorzitter Centrummanagement Ieper 13 juni 2018

03u01 0 Ieper Horecaman Chris Bevernage is voorzitter ad-interim geworden van de vzw Centrummanagement in Ieper. Hij volgt Peter De Groote op die ontslag nam omdat hij politieke ambities heeft.

"Ik ben al een aantal jaar lid van het bestuur van de vzw en was tot nu ondervoorzitter", aldus Chris. "Het was dus logisch dat ik nu tijdelijk voorzitter wordt." In de vzw loopt het voorzitterschap zolang als een legislatuur in de gemeentepolitiek. "Of ik ook kandidaat ben om de volgende periode voorzitter te blijven? Dat zien we wel." Het Centrummanagement is een vereniging van zo'n driehonderd handelaars die Ieper wil promoten als koopstad. De vzw is een onafhankelijke organisatie met een eigen structuur en financiële middelen. "Ondertussen hebben we ons programma voor de rest van het jaar klaar", zegt Chris Bevernage. Zo zijn er van 7 tot 10 september opnieuw de Tooghedagen. Daarbij zal in de Boomgaardstraat de 'langste Ieperse toog' een pint kunnen worden gedronken. Er staat een autosalon, een oldtimertreffen en Frietrock op het programma.





Van 12 tot 31 oktober dit jaar zet het centrummanagement de Halloweenactie op poten. Een opvallende attractie daarbij zal het reuzenrad 'The View' zijn, dat zich in Ieper zal bevinden van 29 september tot en met 5 november. Het tuig heeft een hoogte van 55 meter. Tenslotte is er tijdens de eindejaarsperiode opnieuw een kerstdorp en een ijspiste. Alles zal voor deze editie in een nieuw kleedje worden gestopt. Er wordt ook een kersttrein met de kerstman verwacht.





