Nieuw-Zeelands minister van Defensie op blitzbezoek 15 februari 2018

02u47 0 Ieper Minister van Defensie Ron Mark uit het verre Nieuw-Zeeland bracht gisteren een blitzbezoek aan de Westhoek. In de vooravond was er een korte plechtigheid op de Britse militaire begraafplaats 'Buttes New British Cemetery' in het Polygoonbos in Zonnebeke.

"Geen toevallige keuze", aldus Freddy Declerck die de delegatie rondleidde. "Daar ligt immers de enige Nieuw Zeelander die tijdens het gevecht werd gedood op Valentijnsdag 1918, exact 100 jaar geleden." De delegatie herdacht hem. Op die begraafplaats liggen er 162 Nieuw-Zeelanders waarvan 95 werden geïdentificeerd. Gisteravond woonde de minister ook de Last Post bij onder de monumentale Menenpoort in Ieper.





Ruim anderhalf jaar geleden richtte Freddy Declerck 'New Zealand Pilgrimage Trust' op. Deze vereniging heeft als doel de Nieuw-Zeelandse scholen, groepen en bezoekers te ondersteunen met persoonlijke research en met uitgestippelde reisroutes. (DBEW)