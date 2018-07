Nieuw voetpad in Wulvestraat 06 juli 2018

Een aannemer begint op maandag 9 juli met de heraanleg van het voetpad in de Wulvestraat in Zillebeke. "We laten het voetpad herleggen naast de bomen", aldus het stadsbestuur. "Op dit moment staan die bomen immers in het voetpad. Dat veroorzaakt oneffenheden. De bomen kunnen niet worden verwijderd, omdat het om historisch waardevolle exemplaren gaat." (CMW)