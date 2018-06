Nieuw stadspark bijna klaar 14 juni 2018

02u37 0 Ieper Deze zomer gaat in Ieper het nieuwe stadspark tussen het Eilandje, de Rijselpoort en de Oudstrijderslaan open. "Op de plaats hebben enkele volkstuintjes moeten onteigenen", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V).

"Het park is bijna klaar en het wordt iets heel moois." Het terrein was tot nu niet toegankelijk voor het publiek, maar daar komt binnenkort dus verandering in. Het hondenuitlooppark dat er te vinden is, was al langer klaar, maar er zullen ook waterpartijen, picknickplaatsen, avontuurlijke speelplekjes en wandelpaden te vinden zijn. Het park wordt aangelegd door werknemers van 'De Groene Kans', een sociale onderneming in de Westhoek. Het bedrijf stelt zo'n honderd mensen terecht die actief zijn binnen het groenonderhoud en de landschapszorg.





Groene gordel

De groene gordel rond de binnenstad wordt heringericht vanaf de Majoorgracht tot aan het gewezen groenpark aan het station. Uit meer dan 40 inzendingen van Ieperlingen werd voor de site de naam 'Vestingpark Ketelkwaad' gekozen. Ook kwam de naam 'Hamiltonpark' naar voor voor het toekomstige evenementenplein, dat net tegen het nieuwe stadspark zal liggen. (DBEW/CMW)