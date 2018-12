Nieuw speelplein op vestingen Redactie

07 december 2018

18u00 0 Ieper De herinrichting van de vestingen tussen de Majoorgracht en de Oudstrijderslaan - Ketelkwaad en het Hamiltonpark- gaat zijn laatste fase in. “We hebben een speeltuin aangelegd en we gaan nog wat aanplantingen doen”, klinkt het bij stadsbestuur.

Dit najaar en begin volgend jaar gaat het stedsbestuur nog ‘sneukelhagen’, dat zijn kleine bomen en struiken met eetbare vruchten, randhagen en houtkanten aanplanten. “Onder andere de jonge Ieperse mama’s en papa’s die in 2018 een kindje hebben gekregen, zullen dat doen op zaterdag 2 maart. Dit wordt dus een soort geboortebosje op de vestingen.”,

Onlangs nog werden ook avontuurlijke speeltuigen geïnstalleerd in de grote afhellende tuin in het Ketelkwaad. “Het hout van deze speeltoestellen is afkomstig van exoten die gekapt werden uit de Gasthuisbossen. De bomen moesten gerooid worden, maar krijgen nu dus een nieuwe bestemming. De avontuurlijke speeltuigen moeten kinderen aanzetten om te ontdekken en te experimenteren. Gezinnen kunnen via de avonturentuin kennis maken met het schitterende vestinglandschap, dat duidelijk uit meer bestaat dan wandelpaden.”