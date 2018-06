Nieuw politiegebouw nu al te klein 06 juni 2018

De politie van de zone Arro Ieper is op zoek naar bijkomende ruimte voor de cel administratieve handhaving. "Vreemd dat er tien jaar nadat de politie in het nieuwe gebouw trok, al sprake is van plaatsgebrek", aldus Emmily Talpe (Open Ieper) op de Ieperse gemeenteraad.





De politie zou graag enkele kantoorruimtes in gebruik nemen in het Auriscentrum op Ter Waarde, net naast het politiegebouw. De gemeenteraad keurde maandagavond een erfpachtovereenkomst goed voor een periode van 30 jaar. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2019. Gemeenteraadslid Talpe stelde zich daar vragen bij. "De politie nam in 2009 haar intrek in het gebouw op Ter Waarde. Het is vreemd dat nog geen tien jaar later er plots een nijpend plaatsgebrek is, aldus Talpe. Burgemeester Jan Durnez (CD&V) zegt dat de omstandigheden ondertussen veranderd zijn.





"Zo heeft de handhavingscel een stek gekregen in het politiegebouw", zegt de burgemeester. "Daarnaast vond de videoverhoorruimte van de Ieperse federale politie een onderkomen bij de lokale politie." De burgemeester wijst op het feit dat een derde van de kosten van de politiezone voor de stad Ieper zijn. (CMW)