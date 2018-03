Nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd 30 maart 2018

De Provincie West-Vlaanderen heeft de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) voor Ieper goedgekeurd. "We willen ons vooral richten op de leeftijdsgroep die onze stad moet verjongen", aldus het stadsbestuur. "Hoe Ieper er binnen goed twintig jaar zal uitzien, kan niemand precies voorspellen. Maar met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan tekent het Ieperse stadsbestuur de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia uit", aldus schepen Dominque Dehaene (CD&V). "In het GRS Ieper staat wat er met de ruimte in Ieper kan en mag gebeuren."





"Het opstellen en uitwerken van het plan was een titanenwerk. Met de nieuwe visie 'Ieper 2040' denken we niet 10 jaar verder, maar wel 25 jaar. De visie is in het bijzonder gericht op de twintig- tot veertigjarigen, een doelgroep die onze stad moet verjongen. Ieper speelt in het plan een belangrijke rol in de Westhoek: als woonkern, als werkplek - met meer dan 23.000 arbeidsplaatsen - en als centrumstad. Daarenboven moeten ook de dorpen leefbaar blijven en groeien. Voor grondgebied Ieper staan er in het plan bijvoorbeeld 842 bijkomend te bestemmen woonentiteiten ingepland. En dat allemaal binnen de krijtlijnen die Vlaanderen en de Provincie in hun ruimtelijke plannen hebben uitgezet. " (CMW)