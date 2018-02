Nieuw festival: het Blackbeerfest 22 februari 2018

Ieper heeft er een nieuw bierfestival bij: het Blackbeerfest. Precies zoals de naam het zegt, zullen er enkel zwarte bieren te vinden zijn. Initiatiefnemers zijn de Ieperse Bierorde van Vauban en het Ieperse Kaffee Bazaar. "Wij houden van zwarte bieren en met dit festival willen we ons enthousiasme delen en mensen laten kennis maken met de rijke variëteit aan zwarte bieren", klinkt het bij de organisatoren. Op het festival zullen er dan ook meer dan 200 soorten zwart bier worden aangeboden. Elk bier moet minstens 80 op 100 scoren op RateBeer, een belangrijke website in de bierwereld. Het festival zal plaatsvinden in het weekend van 15 en 16 december. Tickets kunnen nu al besteld worden via de website. Een ticket voor een dag kost 25 euro, voor het volledige weekend betaalt men 40 euro. De bieren die worden aangeboden, zijn verschillend op zaterdag en zondag. "De enige plaats waar de bezoeker ook ander dan zwart bier kan drinken, is aan de Biermobiel", klinkt het. "Daar zullen enkele lokale blonde bieren te vinden zijn en frisdrank. Daarnaast schenkt mobile barista Slowwings kwaliteitskoffie met zijn koffietriporteur." Ook iets om eten wordt voorzien. Meer info via www.blackbeerfest.com (CMW)