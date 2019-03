Nieuw bos met 1.650 bomen aan Zillebekevijver Christophe Maertens

31 maart 2019

15u24 0 Ieper In Ieper werd zaterdagvoormiddag opnieuw een stukje bos aangeplant. Samen met de stad Ieper plantte de Ieperse serviceclub ‘Rotary Club Ieper’ 1.650 bomen op een perceel naast de Zillebekevijver.

Zaterdagvoormiddag werd langs de rand van Zillebekevijver, in de buurt van het kampeerterrein voor zwerfwagens, een bos aangeplant. Het perceel, gelegen in wat men noemt de Vijvermeersen, is door zijn onregelmatige vorm en de grote vochtigheid niet geschikt als akkerland. Het stadsbestuur, dat eigenaar is van het stuk grond, wil het terrein niet verder verpachten, maar inrichten als natuurgebied.