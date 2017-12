Nieuw bestuur voor comité oud-strijders 02u38 0

De vereniging Oud-strijders 40-45/11 November Comité Zillebeke heeft een nieuw bestuur. Voorzitter wordt Ives Goudeseune. "Alle leden van het nieuw bestuur zijn er van overtuigd dat ook in 2018 er nog heel wat werk aan de winkel is", aldus Goudeseune. "Er moet aandacht blijven gaan naar slachtoffers en vluchtelingen. We willen blijven samenwerken met verschillende partners." Een voorbeeld van zo'n samenwerking was de herdenking van Richard Howard, begraven op Woods Cemetery. Violist Sam Sweeney bespeelde 100 jaar later de viool die Howard was beginnen maken voor hij naar de oorlog moest. "Ook voor 2018 zijn we al plannen aan het maken. De herdenking van de 100ste verjaardag van het laatste oorlogsjaar in Zillebeke zal naast het officiële gedeelte nog een namiddagprogramma krijgen." (CMW)