Niet je doorsnee sportdag, maar iedereen geniét 20 juni 2018

In Ieper is gisteren de supPortplusdag op het getouw gezet. "Het is een sportdag voor mensen uit kansengroepen", klinkt het bij de organiserende sportdienst. "Het gaat om vluchtelingen, alleenstaanden, mindervaliden, mensen met psychiatrische problemen, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, armen,... Meestal zijn dat mensen die gewoon geen kans krijgen om te sporten." Voor de speciale sportdag waren er 250 mensen ingeschreven. Ze werden door onder meer Argos, CAW, Heilig Hart, Open School, De Lovie, Ons Tehuis warm gemaakt om mee te doen. "De sporters konden kiezen uit twee van tien aangeboden disciplines. Het ging om aquagym, music move, boccia, curling, frisbee, vechtsport, beachvolley, rolstoelbasket, volksspelen, kubb en boogschieten. Ze deden dat in twee sessies en werden begeleid door gediplomeerde lesgevers." De Ieperse sportdienst werkte voor de sportdag samen met Sport Vlaanderen. (CMW)