Niet berouwvolle dief, maar buurtbewoner bracht fietsonderdelen terug Christophe Maertens

22 februari 2019

09u54 0 Ieper Niet een berouwvolle dief, maar een buurtbewoner heeft de gestolen fietsonderdelen van Wesley Mahieu in Ieper terugbracht. “Toch blijft het vreemd dat de dief alleen maar onderdelen gepikt heeft.”

Het verhaal van de gestolen fietsen in de Schotlandstraat krijgt een nieuwe wending. Nadat eerder al enkele fietsen, of althans onderdelen daarvan, werden gestolen, werd deze week plots het kader van een mountainbike teruggebracht. Slachtoffer Wesley Mahieu dacht dat de dief die had teruggebracht na Wesley een oproep op Facebook had gelanceerd. “Ik had er mee gedreigd camerabeelden aan de politie te bezorgen. Ik dacht dat de dief die oproep had gezien en op zijn stappen was teruggekeerd. Althans toch gedeeltelijk.”

Dat blijkt nu niet te kloppen. “Blijkbaar heeft de dief toch geen berouw gekregen. Een medewerkster van de Hema had mijn fietskader in een verdoken hoekje in de buurt opgemerkt en bracht het fietskader terug.”

Aan een horecazaak n de buurt hangt een bewakingscamera en de politie gaat die beelden nu bestuderen om de dief te ontmaskeren. “Normaal krijg ik volgende week nieuws van de politie”, besluit Wesley.