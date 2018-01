Niet alleen Ketnet, ook Ieper heeft zijn Nachtwacht 23 januari 2018

02u30 0 Ieper Tegen valavond hebben zaterdag zo'n 70 cultuur- en geschiedenisfanaten verzameld rond een vreemd figuur, die zich voor de Lakenhalle in Ieper had opgesteld.

Gewapend met een hellebaard (houw- en stootwapen) en zijn flambouw (lantaarn) nam de 'Nachtwachter' de groep op sleeptouw door de donkerste steegjes van de binnenstad. Fernand Rambour (66) uit Sint-Jan is voorzitter van de Ieperse Gidsenkring en verkleedt zich week na week als Nachtwachter om jong en oud te vertellen hoe het er in het middeleeuwse Ieper aan toe ging. "Eenmaal de avondklok had geluid, mocht niemand zich nog op straat begeven, op straf van een zware boete. Het was de taak van de Nachtwacht om de straten af te schuimen op zoek naar schorremorrie of verdwaalde Poperingenaars (lacht)."





Tijdens een twee uur durende tocht door de stad vertelde Fernand honderduit, onder meer over de ware identiteit van de gebeeldhouwde Poseidon boven de Vispoort en over de befaamde 'Ieperse Furie' van 1926, waarbij oud-strijders slaags waren geraakt met de ordehandhavers tijdens een herdenkingsplechtigheid. Bij de aanwezigen waren opvallend veel gezinnen met jonge kinderen, maar daar zit de populariteit van de gelijknamige Ketnet-reeks misschien wel voor iets tussen. Wie zelf eens met de Nachtwacht wil meestappen, kan dit tot 24 maart, telkens op zaterdagavond vanaf 17 uur. Surf voor meer info naar www.toerismeieper.be. Deelnemen kost 3,50 euro per persoon. (DCH)