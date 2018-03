New Regina begroet donderdag eerste gasten OUD-PROFRENNER BLAAST HOTEL NIEUW LEVEN IN ERIK DE BLOCK EN CHRISTOPHE MAERTENS

31 maart 2018

03u07 0 Ieper Nadat de zaak 1,5 jaar gesloten bleef, heropent donderdag het Regina-hotel op de Grote Markt in Ieper als New Regina. Oud-profrenner Roger Verschaeve (67) bracht in het pand een modern hotel met 28 kamers onder.

Het hotel-restaurant Regina heeft een felle opknapbeurt ondergaan en opent volgende week de deuren. "Momenteel worden de laatste werken uitgevoerd, maar donderdag moet alles klaar zijn, want er hebben al gasten een kamer geboekt. Het gaat om mensen die naar Ieper komen voor het theaterfestival De Gevleugelde Stad", zegt Roger Verschaeve.





Zootje

Het hotel is eigendom van Charles Vermeulen van Brouwerij Vermeulen en kent een hele voorgeschiedenis. De laatste uitbaters, een koppel dat aan het roer stond van de bvba Ieper Hospitality, maakten er een zootje van. Ze betaalden een tijdje de huur niet aan de eigenaar en gingen er plots vandoor. Hun firma werd niet veel later door de rechtbank van koophandel in Ieper failliet verklaard. "Er waren toen al verfraaiingswerken begonnen, maar toen ik het hotel overnam, bleek er nog heel wat werk aan de winkel", aldus Roger Verschaeve. "Heel veel zaken, zoals de elektriciteit, waren totaal niet in orde en moesten volledig worden vernieuwd. Alles was rot en er was in jaren niets veranderd." Verschaeve houdt niet van half werk en toverde het pand om tot een modern en mooi hotel. "Er zijn nu in totaal 28 kamers", zegt hij. "We hebben van bepaalde ruimtes die vroeger voor andere doeleinden werden gebruikt ook kamers gemaakt. Zo was er in het gebouw een appartement verwerkt en ook dat werd verbouwd. Elke slaapruimte heeft nu een badkamer, airco, tv en wifi. In de kelder werd een vergaderzaaltje gemaakt. De grote toog die midden het restaurant stond, hebben we verwijderd en de keuken werd aangepakt. Vooraan komt er nog een terras." In het hotel-restaurant, dat zeven op zeven open zal zijn, zullen zo'n tien mensen worden tewerkgesteld.





Briek Schotte

Roger Verschaeve is een oud-beroepsrenner die onder meer reed voor het succesvolle Flandria met Briek Schotte als ploegleider.





Hij was er ploegmaat van onder meer Freddy Maertens en Michel Pollentier. Roger was prof van juni 1973 tot eind 1982. Na zijn wielercarrière begon hij te werken in Confortluxe in Wervik. Ondertussen is hij al een hele tijd eigenaar van de Oude Abdij met 57 kamers in Lo. Tien jaar geleden kocht de oud-renner het Best Western Flanders Lodge Hotel in Ieper. "Ik ben ondertussen 67 jaar, maar ik ben nog steeds gemotiveerd om iets nieuws te beginnen", zegt Roger.





"Ik denk dat New Regina voor Ieper wel een meerwaarde zal bieden."