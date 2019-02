Netwerkontbijt met burgemeester Emmily Talpe Christophe Maertens

18 februari 2019

21u51 0

Unizo Ieper organiseert op 22 februari een netwerkontbijt met burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). De burgemeester licht daarbij haar beleid en de economische standpunten van de nieuwe bestuursploeg aan de aanwezige ondernemers toe. Alles vindt plaats op vrijdag 22 februari van 8 uur tot 10 uur in het Albion Hotel langs de Sint-Jacobstraat in Ieper. Nadat de burgemeester aan het woord kwam, is er nog een vragenronde en kan nog even worden nagepraat.