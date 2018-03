Netwerkmoment Erfgoed 02 maart 2018

Monumentenwacht West-Vlaanderen, CO7, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en erfgoedorganisatie Herita organiseren op woensdag 21 maart een info- en ontmoetingsavond voor de erfgoedsector van de zuidelijke Westhoek.





Er staan verschillende themagesprekken op de agenda. Zo gaat onroerenderfgoeddienst CO7 in gesprek om zijn ondersteuningsaanbod af te stemmen op de noden en verwachtingen van erfgoedbeheerders.





Na de gespreken is er een afsluitend netwerkmoment met een drankje. Alles vindt plaats in het Vleeshuis aan de Neermarkt in Ieper. Inschrijven is gratis en kan tot en met 16 maart via http://herita.be/netwerk/schrijf-je-in-voor-het-netwerkmoment-erfgoed-zuidelijke-westhoek. (CMW)