NEOS Petanquers bestaan 10 jaar 15 februari 2018

02u28 0

De Ieperse Neos Petanquers bestaan 10 jaar en dat werd tijdens de recente nieuwjaarsviering gevierd. De kampioenen werden ook op passende wijze in de bloemetjes gezet: Yolande Phlypo was de beste met 538 punten,Lieve Desot werd tweede met 488 punten en de derde plaats was voor Paula Vuylsteke met 469 punten. Bij de heren was Robert Vanthuyne de primus met 650 punten, Daniel Demuynck werd tweede en Patrick Lakiere pakt de derde plaats.





(EFW)